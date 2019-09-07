Российский турист утонул во Вьетнаме

Российский турист погиб 6 сентября на курорте в южной вьетнамской провинции Биньтхуан.

Трагедия произошла на курорте в Муйне, сообщает ТАСС со ссылкой на портал VnExpress. По данным полиции, 46-летний россиянин решил искупаться в море, несмотря на запрет в связи с неблагоприятными погодными условиями. После чего его тело достали из воды спасатели, а его жена опознала погибшего.

Отмечается, что женщина не пошла купаться вместе с супругом и осталась в гостиничном номере.

Вьетнамский Муйне очень популярен среди российских туристов. Более 155 тыс. человек из России посетили его в 2018 году.