Закалило: Кокорин и Мамаев рассказали о пребывании под арестом
6 сентября суд удовлетворил ходатайство об УДО для братьев Кирилла и Александра Кокориных и Павла Мамаева. Решение вступит в силу 17 сентября.
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Освобожденные по УДО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что арест обернулся для них значимым жизненным уроком.
«Мы, можно так сказать, научились преодолевать новые эмоциональные моменты», - рассказал Мамаев.
Кроме того, футболисты передали привет всем, кто находится в Бутырской тюрьме, а также поблагодарили их за поддержку. Мамаев в интервью «Говорит Москва» пожелал осужденным скорейшего освобождения и выразил надежду на то, что после выхода жизнь бывших заключенных пойдет по «правильному пути».
Напомним, Алексеевский суд Белгородской области вынес решение об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в Москве Кокорина и Мамаева, а также брата Кокорина. Они выйдут на свободу 17 сентября.