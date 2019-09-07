Закалило: Кокорин и Мамаев рассказали о пребывании под арестом

Освобожденные по УДО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что арест обернулся для них значимым жизненным уроком.

«Мы, можно так сказать, научились преодолевать новые эмоциональные моменты», - рассказал Мамаев.

Кроме того, футболисты передали привет всем, кто находится в Бутырской тюрьме, а также поблагодарили их за поддержку. Мамаев в интервью «Говорит Москва» пожелал осужденным скорейшего освобождения и выразил надежду на то, что после выхода жизнь бывших заключенных пойдет по «правильному пути».

Напомним, Алексеевский суд Белгородской области вынес решение об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в Москве Кокорина и Мамаева, а также брата Кокорина. Они выйдут на свободу 17 сентября.