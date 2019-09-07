СМИ сообщили о проблемах у Boeing при испытаниях нового лайнера

Во время испытаний нового дальнемагистрального лайнера Boeing-777X американская авиастроительная корпорация столкнулась с техническими проблемами.

Как пишет AFP, испытательные мероприятия 5 сентября были прерваны после того, как была обнаружена неполадка. В ходе тестирования Boeing подвергли обстоятельствам, превышающим реальные эксплуатационные условия. Самолет проверяли на безопасность, целостность и герметичность. Во время теста вылетела дверь воздушного судна.

На испытаниях присутствовали инспекторы Федерального управления гражданской авиации США.

«Инцидент изучается, команда работает над выяснением источника проблемы», - сказал представитель Boeing.

Ранее компания отложила презентацию 777X в связи с крушением в Эфиопии лайнера нового поколения Boeing 737 Max 8, а также разбившегося 737 Max 8 в Индонезии. В связи с этим полеты Boeing 737 MAX были приостановлены в ряде стран, в том числе и в России.

Boeing 777X является последним из серии дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолетов семейства Boeing. В зависимости от конструкции воздушное судно вместит в себя от 400 до 425 человек.