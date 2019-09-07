Из СИЗО «Лефортово» выехали автобусы с, предположительно, украинскими военными

Из СИЗО «Лефортово» в Москве утром 7 сентября выехали два автобуса, в которых, как сообщает корреспондент «Звезды», предположительно находятся военнослужащие ВСУ, задержанные ранее за нарушение российской границы.

«Звезда» публикует кадры, снятые на месте событий.

Куда движется колонна, пока не известно. Сегодня указанных украинских граждан должны отправить на родину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

Встречный рейс должен доставить в Россию наших соотечественников, арестованных на территории Украины. Их имена уже известны: это Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов. Накануне их помиловал президент Украины Владимир Зеленский, в обмен на аналогичный жест Москвы.

Переговоры об обмене шли несколько недель.