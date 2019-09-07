Тайфун «Линлин» надвигается на Приморье и Хабаровский край

Тропический тайфун «Линлин», подошедший к Северной Корее, на выходных приблизится к Приморью и Хабаровскому краю.

Как сообщает Примгидромет, в ночь на 8 сентября тайфун настигнет КНДР, оказавшись в 250 км к западу от Владивостока. После чего «Линлин» сместится к западной части Приморского края и к концу воскресенья дойдет до Хабаровского края.

«Тайфун "Линлин" в 4.00 утра 7 сентября находился над Желтым морем, примерно в 100 км к юго-западу от Корейского полуострова, в районе с координатами 33,6 с.ш. и 125,2 в.д. Тайфун смещается на север со скоростью 40 км/час», - сказано в сообщении.

Синоптики рассказали, что в ночь на субботу, 7 сентября, в Приморье прошли умеренные дожди, выпало около 8-15 мм осадков. В ближайшие сутки они обещают сильные дожди с ветром. В регионе объявлено штормовое предупреждение и действует режим ЧС, введенный на прошлой неделе в связи с обильными осадками.

За время утреннего дождя во Владивостоке уже выпало порядка 12 мм. Согласно прогнозам, в течение дня в регионе может выпасть до 40 мм в зависимости от того, как близко тайфун приблизится к районам в Приморье.