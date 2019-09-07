Московское метро станет круглосуточным в День города

В Москве с 7 на 8 сентября метро будет работать в круглосуточном режиме. Об этом пишут на сайте мэра Москвы.

«С 05:30 7 сентября до 01:00 9 сентября поезда метро и МЦК будут ходить без перерывов», - говорится в сообщении.

Интервалы движения поездов составят от трех до десяти минут.

Кроме того, отмечается, что 8 сентября наземный транспорт будет ходить по графику буднего дня. А в ночное время в столице выведут автобусы 13 дополнительных маршрутов.

При этом пригородные поезда будут ездить без дневного перерыва, а также с добавлением составов и остановок.