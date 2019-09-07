Опубликованы спутниковые фото Багамских островов до и после «Дориана»

В сети опубликовали спутниковые фотографии последствий урагана «Дориана», который обрушился на Багамские острова в первую сентябрьскую неделю. Их опубликовал портал Breaking 111 в Twitter.

На ним можно заметить, как ранее благоустроенные, цветущие районы пришли в запустение. Улицы завалило обломками, дома оказались разрушены, а деревья выкорчеваны. Зеленые участки «почернели».

Devastating Before & After Images From The Bahamas pic.twitter.com/waNRrulLKr — Breaking911 (@Breaking911) September 6, 2019

Как сообщает NBC, у результате урагана на островах погибли не менее 43 человека. Об этом заявил представитель премьера Багамских островов Хьюберт Миннис.

«Число подтвержденных жертв урагана возросло до 43.Эта цифра, предположительно, увеличится по мере продолжения работы аварийных служб на разрушенных Багамах», - сказано в сообщении.

Ранее говорилось о 30 жертвах «Дориана». Правительство распорядилось отправить в пострадавшие районы более 200 спецмешков для перевозки тел.

Ураган «Дориан» ударил по Багамам 1 сентября, в результате чего было разрушено более 13 тысяч жилых домов, а местные жители оказались заблокированными на верхних этажах подтопленных зданий. Стихия переворачивала машины и срывала крыши с домов. Без света остались более 220 тыс. жителей американских штатов Южная Каролина, Джорджия. В них, а также в Северной Каролине и Флориде был объявлен режим ЧС.

В настоящее время «Дориан» ослаб до второй категории, скорость ветра фиксируется на уровне 175 км/ч. Стихия, как утверждает Национальное метеобюро Канады, 7 сентября затронет провинции Нью-Брауик, Новую Шотландию и Остров принца Эдуарда, принеся с собой дожди. Пока ураган бушует в 80 км от Южной Каролины.