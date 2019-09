Опубликованы спутниковые фото Багамских островов до и после «Дориана»

В сети опубликовали спутниковые фотографии последствий урагана «Дориана», который обрушился на Багамские острова в первую сентябрьскую неделю. Их опубликовал портал Breaking 111 в Twitter.

На ним можно заметить, как ранее благоустроенные, цветущие районы пришли в запустение. Улицы завалило обломками, дома оказались разрушены, а деревья выкорчеваны. Зеленые участки «почернели».

Devastating Before & After Images From The Bahamas pic.twitter.com/waNRrulLKr