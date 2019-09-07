В Telegram появилась функция полного сокрытия номера
После обновления мессенджера, новые полезные функции становятся доступны.
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Мессенджер Telegram получил обновление до версии 5.11.
Теперь, удерживая кнопку отправления, можно выбрать время, когда сообщение будет отправлено. Эта функция доступна и для сообщений, направленных в «Избранное».
Также в мессенджер добавили новые темы оформления.
Кроме того, в iOS-версии Telegram стало возможно частично копировать текст, выделяя лишь необходимое.
Еще одним нововведением является возможность скрытия номера телефона от некоторых пользователей или даже всех собеседников.