В Telegram появилась функция полного сокрытия номера

Мессенджер Telegram получил обновление до версии 5.11.

Теперь, удерживая кнопку отправления, можно выбрать время, когда сообщение будет отправлено. Эта функция доступна и для сообщений, направленных в «Избранное».

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Также в мессенджер добавили новые темы оформления.

Кроме того, в iOS-версии Telegram стало возможно частично копировать текст, выделяя лишь необходимое.

Еще одним нововведением является возможность скрытия номера телефона от некоторых пользователей или даже всех собеседников.