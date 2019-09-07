Заворотнюк сделает заявление о своем здоровье

Актриса Анастасия Заворотнюк собирается сделать заявление о состоянии своего здоровье на одном из российских телеканалов, пишет портал Nation News.

По словам ее концертного директора Стаса Христова, в настоящее время актриса выбирает телеканал.

«Настя выйдет и расскажет все по одному из центральных телеканалов: это будет либо "Россия 1", либо НТВ», - уточнил он.

Заворотнюк отменила спектакли и перестала публиковать фотографии в соцсетях. На связь также перестал выходить ее муж, фигурист Петр Чернышев. Поклонники актрисы стали делать предположения, что послужило причиной случившегося.

Ранее сообщалось, что после рождения третьего ребенка у Анастасии Заворотнюк врачи могли обнаружить рак головного мозга. Актриса родила дочь осенью 2018 года, решившись на ЭКО. После чего у нее начались проблемы со здоровьем.