Звездные актеры «Гарри Поттера» могут сняться в продолжении киносаги
Сценаристы хотят адаптировать для широких экранов пьесу Джоан Роулинг «Проклятое дитя».
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Компания Warner Bros. намерена выпустить продолжение легендарной серии фильмов о Гарри Поттере.
На большие экраны выйдет картина по повести «Проклятое дитя». Это история об Альбусе Поттере и Скорпиусе Малфое, которые отправляются в прошлое, чтобы спасти Седрика Диггори от смерти.
Пьеса по истории Джоан Роулинг уже была поставлена в театре. Представление имело оглушительный успех как в Лондоне, так и в Нью-Йорке.
Как сообщает We Got This Covered, в картине снимутся Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, которые вернутся к ролям Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер.
«Проклятое дитя» - это постановка из двух частей. Так, вероятно, экранизация станет дилогией.