Звездные актеры «Гарри Поттера» могут сняться в продолжении киносаги

Компания Warner Bros. намерена выпустить продолжение легендарной серии фильмов о Гарри Поттере.

На большие экраны выйдет картина по повести «Проклятое дитя». Это история об Альбусе Поттере и Скорпиусе Малфое, которые отправляются в прошлое, чтобы спасти Седрика Диггори от смерти.

Пьеса по истории Джоан Роулинг уже была поставлена в театре. Представление имело оглушительный успех как в Лондоне, так и в Нью-Йорке.

Как сообщает We Got This Covered, в картине снимутся Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, которые вернутся к ролям Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер.

«Проклятое дитя» - это постановка из двух частей. Так, вероятно, экранизация станет дилогией.