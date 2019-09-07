США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России
США не будут принимать предложение Москвы о возможных поставках Россией новейших вооружений, в частности гиперзвуковых ракет, заявил представитель администрации американского лидера Дональда Трампа.
Как пишет РИА Новости, у Вашингтона «немного причин» рассматривать данный вопрос с покупкой у РФ продвинутых ракетных технологий.
«США обладают крупным относительным преимуществом над Россией в сфере безопасной разработки, испытания и применения ракетной технологии», - добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что предлагал своему американскому коллеге Дональду Трампу приобрести у Москвы гиперзвуковые ударные комплексы, так как РФ является единственной страной в мире, официально заявившей, что обладает гиперзвуковым оружием.