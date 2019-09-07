Подводная обсерватория бесследно пропала со дна Балтики

Станция, которую использовали для сбора научных данных, бесследно исчезла со дна Балтийского моря. Об этом сообщили на сайте Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.

Сигналы из обсерватории перестали поступать еще 21 августа. Чтобы понять причину сбоя, к станции отправили дайверов. Но добравшись до места, они нашли только разорванный кабель для передачи данных.

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Известно, что эта станция располагалась в запрещенной зоне у побережья Германии - туда не пускают лодки и рыболовные суда. При этом вес и объем установки исключает версию, что ее могло смыть течением, либо пропала из-за сильного шторма или морских животных.

Исходя из всех возможных версий, самой правдоподобной, по мнению полицейских, является кража. При этом кому она могла понадобиться и каким образом станцию забрали, остается загадкой.