Синоптики рассказали о погоде в Москве в День города

Теплая и солнечная погода порадует москвичей и гостей столицы в День города. Как рассказали в Гидрометцентре, в субботу, 7 сентября, температура воздуха прогреется до плюс 24 градусов.

При этом, по словам синоптиков, в отдельных районах Москвы может пройти кратковременный дождь.

В воскресенье ожидается ясная погода, а столбики термометров и вовсе поднимутся до летних плюс 25 градусов.