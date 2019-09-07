Синоптики рассказали о погоде в Москве в День города
Выходные в столичном регионе будут по-летнему теплыми.
© Фото: Demian Stringer, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Теплая и солнечная погода порадует москвичей и гостей столицы в День города. Как рассказали в Гидрометцентре, в субботу, 7 сентября, температура воздуха прогреется до плюс 24 градусов.
При этом, по словам синоптиков, в отдельных районах Москвы может пройти кратковременный дождь.
В воскресенье ожидается ясная погода, а столбики термометров и вовсе поднимутся до летних плюс 25 градусов.