В «Википедии» произошел сбой
Первые технические неполадки появились в 21.10 по московскому времени.
© Фото: Mark Obstfeld, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Интернет-энциклопедия «Википедия» не работает уже несколько часов. Сообщения о сбое работы поступают и из России, и из Европы.
Первые технические неполадки появились в 21.10 по московскому времени. Больше всего сбоев зафиксировано в России, Великобритании, Польше, Греции, Германии, Франции, Венгрии.
Относительная стабильность работы сервера наблюдается только в США и Израиле.