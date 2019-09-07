В «Википедии» произошел сбой

Интернет-энциклопедия «Википедия» не работает уже несколько часов. Сообщения о сбое работы поступают и из России, и из Европы.

Первые технические неполадки появились в 21.10 по московскому времени. Больше всего сбоев зафиксировано в России, Великобритании, Польше, Греции, Германии, Франции, Венгрии.

Относительная стабильность работы сервера наблюдается только в США и Израиле.