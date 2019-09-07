В Германии оценили последствия ответных санкций России

Немецкий политик Майк Моринг считает, что ответные меры России на введенные против нее санкции Евросоюза наносят сильный ущерб Германии. Такое мнение он выразил в интервью газете Rheinische Post.

При этом, по словам Моринга, санкции ЕС против России не сильно меняют политическую и экономическую обстановку.

«Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, особенно в сельском хозяйстве», - заявил глава партии «Христианско-демократический союз» в федеральной земле Тюрингия.

Политик подчеркнул, что необходимо поддерживать диалог с Россией и восточные немцы хотят, чтобы отношения между странами нормализовались.