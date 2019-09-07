Заигрывающие друг с другом белуха и чайка удивили Сеть

Видео игр чайки и белухи, снятое в Норвегии очевидцами, быстро распространилось в Сети.

На кадрах обычная чайка с селедкой в клюве встречается с белухой. На первый взгляд кажется, что млекопитающее хочет обедать - и рыбку съесть, и птицей закусить. Но белуха просто решила поиграть, а птица оказалась не против. Через некоторое время складывается ощущение, что кит пытается «поцеловать» своего нового друга.

Пользователи умиляются дружбе таких разных по всем параметрам животных. Популярности ролику добавляет и то, что эта белуха уже стала местной знаменитостью. Его назвали Валдимир. Он появился в местных водах в апреле, а на плавнике у него была камера с надписью на русском языке. Никто так и не понял, чье это животное, но оно исключительно воспитанное и доброжелательное.