Сильный смерч прошел вдоль побережья Ялты: видео
Смерчи - довольно частое явление в Крыму, при этом на сушу они почти никогда не выходят.
© Видео: incident_crimea, Вконтакте © Фото: incident_crimea, Вконтакте
Череда смерчей прошли над Черным морем у побережья Ялты в Крыму. Видео одного из вихрей опубликовали очевидцы в Сети.
На кадрах видно, как вихревой столб двигается у линии горизонта, и слышно раскаты грома.
Смерчи - довольно частое явление в Крыму, при этом на сушу они почти никогда не выходят.
По данным «Крыминформ», на полуострове по-прежнему стоит жаркая погода. Днем столбик термометра доходит до 25-30 градусов тепла, а ночью – до +17.