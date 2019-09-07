Сильный смерч прошел вдоль побережья Ялты: видео

Череда смерчей прошли над Черным морем у побережья Ялты в Крыму. Видео одного из вихрей опубликовали очевидцы в Сети.

На кадрах видно, как вихревой столб двигается у линии горизонта, и слышно раскаты грома.

Смерчи - довольно частое явление в Крыму, при этом на сушу они почти никогда не выходят.

По данным «Крыминформ», на полуострове по-прежнему стоит жаркая погода. Днем столбик термометра доходит до 25-30 градусов тепла, а ночью – до +17.