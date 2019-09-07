СМИ: Михаил Ширвиндт развелся с женой после 30 лет брака

Журналисты узнали о положительном решении Пресненского суда Москвы по иску о разводе Михаила Ширвиндта с Татьяной Морозовой. Решение о расторжении брака мировой судья принял 5 сентября без присутствия супругов на слушании, пишет «МК».

Ранее сообщалось, что заявление на развод было подано 17 июля.

Это был второй брак Михаила Ширвиндта, он продлился 30 лет. В союзе с Татьяной Морозовой у него появилась дочь. Еще у Ширвиндта есть сын от первого брака.