СМИ: Михаил Ширвиндт развелся с женой после 30 лет брака
Заявление на развод Ширвиндт и Морозова подали 17 июля.
© Фото: Lidia Mukhamadeeva, Russian Look Globallookpress
Журналисты узнали о положительном решении Пресненского суда Москвы по иску о разводе Михаила Ширвиндта с Татьяной Морозовой. Решение о расторжении брака мировой судья принял 5 сентября без присутствия супругов на слушании, пишет «МК».
Ранее сообщалось, что заявление на развод было подано 17 июля.
Это был второй брак Михаила Ширвиндта, он продлился 30 лет. В союзе с Татьяной Морозовой у него появилась дочь. Еще у Ширвиндта есть сын от первого брака.