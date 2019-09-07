Тайну смерти германского принца раскрыли через 1600 лет

Ученые установили причину смерти германского принца, жившего в IV веке, чья богатая и хорошо сохранившаяся гробница была найдена в Словакии в 2005 году.

Речь идет о захоронении, найденного в городе Попраде. Деревянная гробница располагалась на глубине пяти метров - ее обнаружили во время строительства индустриального парка.

Гробница представляла собой подземный «дом» из еловых бревен. Внутри располагался деревянный гроб с телом принца. Благодаря микроклимату, дерево и текстиль, а также прочие органические материалы, отлично сохранились.

В последнем исследовании ученые установили, что принц, скорее всего, скончался от гепатита В. Определение конкретного вируса 1600-летней давности служит уникальным открытием.

Похороны принца прошли примерно в 380 году нашей эры. В гробнице исследователи обнаружили множество артефактов, включая мебель, а также туалетные принадлежности, золотой амулет и настольную игру со стеклянными фигурами, пишет The Slovak Spectator.