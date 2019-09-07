Минфин рассказал о работе над проектом новой системы пенсионных накоплений

В Министерстве финансов рассказали подробности о законопроекте, связанном с новой системой добровольных накоплений. Как удалось узнать РИА Новости, рабочее название документа - «О гарантированном пенсионном продукте».

Он предполагает создание системы, в которую граждане добровольно могут присоединить свои накопления из обязательного пенсионного страхования, также все ее участники смогут получить налоговые льготы или вычеты.

Как отметили в министерстве, в ближайшее время документ будет предоставлен для обсуждения с экспертами, после чего его внесут на рассмотрение правительства.