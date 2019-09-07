Минфин рассказал о работе над проектом новой системы пенсионных накоплений
В рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
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В Министерстве финансов рассказали подробности о законопроекте, связанном с новой системой добровольных накоплений. Как удалось узнать РИА Новости, рабочее название документа - «О гарантированном пенсионном продукте».
Он предполагает создание системы, в которую граждане добровольно могут присоединить свои накопления из обязательного пенсионного страхования, также все ее участники смогут получить налоговые льготы или вычеты.
Как отметили в министерстве, в ближайшее время документ будет предоставлен для обсуждения с экспертами, после чего его внесут на рассмотрение правительства.