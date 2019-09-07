Бойцовская собака с одобрения хозяина растерзала кошку в Курске

В Сети набирает обороты резонансное видео, на котором собака бойцовской породы терзает дворовую кошку, а хозяин пса стоит рядом и смотрит на происходящее с улыбкой.

«Мужчина специально натравил собаку на кошку и одобрительно ждал, пока та ее загрызет! Интересно, он только на кошках собаку так тренирует? Пусть город знает таких "героев"!» - написала женщина, снявшая на видео инцидент.

По ее словам, кошка не выжила, а мужчина оттащил собаку только тогда, когда очевидица начала громко возмущаться.

© Курский Бомондъ, Вконтакте

В УМВД по Курской области сообщили, что местная полиция начала проверку по данному факту.

«Личность владельца собаки установлена. Он и очевидцы происшествия были опрошены. В настоящее время назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что также будет принято решение о привлечении к ответственности хозяина собаки за нарушение правил выгула животного.

С хозяином собаки полицейские провели беседу. Он рассказал, что обычно выгуливает пса в наморднике, но снимает его в тех случаях, когда животному нужно поесть траву для улучшения пищеварения.

«Он к кустам подошел, оттуда две кошки. Одна кошка прыгает ему на загривок, другая - в морду. Один кот убежал… с другим подрались… Собака себя защищала. Надо было ждать, когда кошка вытащит ему глаза?» - утверждает мужчина.

По его словам, кошка, хоть и осталась покусанной, была живой и вскоре убежала.