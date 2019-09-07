Судно с российско-украинским экипажем загорелось на Эльбе: есть жертвы

На грузовом судне Kelly Lucina, следовавшем из Роттердама в Калининград под флагом Мальты случился пожар в машинном отделении. В результате происшествия погиб один человек и еще двое получили сильные ожоги и были госпитализированы, сообщили в Центральном командовании по морским чрезвычайным ситуациям Германии.

Экипаж судна, потерпевшего бедствие в устье Эльбы, состоит из 11 россиян и двух украинцев. Пока нет информации о том, граждане какой из стран пострадали.

Отдел пожарной охраны подтвердил, что к настоящему моменту пожар потушен. Судно ожидает буксировки.