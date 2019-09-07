Родители устроили драку в очереди в детской поликлинике в Татарстане

В одной из детских поликлиник в Набережных Челнах в очереди к педиатру произошла драка. Видео инцидента опубликовали в одном из местных пабликов.

В потасовке участвовали две молодые матери и пожилая женщина, видимо, пришедшая в больницу с внуком. Судя по отрывкам из перепалки, можно понять, что пенсионерка хотела попасть к специалисту, хотя ее маленький родственник не был прикреплен к конкретному медучреждению.

На кадрах видно, как в какой-то момент молодая женщина схватила пенсионерку и грубо попыталась выгнать ее из кабинета. Следом к разборкам присоединилась еще одна пациентка.

Очевидицы просили вмешаться в конфликт мужчин, однако те решили не ввязываться в ситуацию. Устроивших драку женщин не смутило, что за происходящим наблюдают несколько детей разного возраста.

У пользователей Сети ролик вызвал негодование. Некоторые защищали пенсионерку, а другие назвали всех участниц конфликта «дикарями».