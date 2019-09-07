Уроженка РФ могла погибнуть при пожаре на туристическом судне в США

Уроженка России Юлия Крашенная могла оказаться в числе погибших во время пожара на борту туристического судна для дайверов Conception в Калифорнии. Эту информацию в настоящее время проверяют российские дипломаты.

Как сообщили в посольстве РФ в США, уже отправлен официальный запрос в госдеп.

«Проводим проверку на предмет наличия у погибшей российского гражданства», - отметили в дипмиссии.

Напомним, второго сентября на судне произошел пожар, в момент происшествия на борту находились 39 человек. Пламя распространилось очень быстро. Спаслись только пять из шести членов экипажа, которые были на верхней палубе и успели покинуть яхту.