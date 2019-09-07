Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера.

Диалог состоялся по инициативе украинской стороны.

Главы государств дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживаемых на Украине и в России лиц. Акцент был сделан именно на гуманитарный аспект данной акции, которая имеет большое значение для нормализации отношений двух стран.

«При обсуждении проблематики внутриукраинского урегулирования подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон», - говорится в сообщении.

Более того, Путин и Зеленский договорились продолжить подготовку для проведения саммита «нормандской четверки», чтобы будущая встреча была результативной и способствовала выполнению, в первую очередь, минских договоренностей.

Лидеры двух стран договорились продолжить контакты.