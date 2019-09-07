В подвале магазина нашли чек с гонораром Курту Кобейну

В Сиэтле владелец магазина грампластинок Easy Street Records обнаружил в своем подвале банковский чек, принадлежавший Курту Кобейну.

«На прошлой неделе я делал перестановку и, задумавшись, сел в подвале и пролистал каждую страницу. Именно тогда выпали эти тонкие кусочки бумаги», - сказал хозяин магазина Мэтт Вон.

Фото чека мужчина разместил на своей странице в Instagram. На кадрах - чек от шестого марта 1991 года с указанным гонораром 26,57 доллара. Квитанцию выписала компания Broadcast Music, которая организовывает сбор и перевод авторских гонораров от лица исполнителей.

© easystreetrecords, Instagram

Также Вон нашел квитанцию об аренде квартиры - Кобейн должен был заплатить за жилье 177 долларов. Мужчина отметил, что эти чеки музыкант мог хранить как память о непростых периодах жизни.

© easystreetrecords, Instagram

Курт Кобейн был фронтменом группы Nirvana. Коллектив возник в 1987 году, а уже в начале 90-х музыканты стали известными на весь мир, когда вышла песня Smells Like Teen Spirit. Но в 1994 году, после смерти Кобейна, группа распалась.

© easystreetrecords, Instagram