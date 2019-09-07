На Украине наградили освобожденных военных

На Украине наградили военных, которые были задержаны Россией за незаконное пересечение морской границы.

«Командующий ВМС вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания», - говорится на официальной странице украинских Военно-морских сил в социальной сети Facebook.

В субботу, седьмого августа, прошло взаимное освобождение заключенных в рамках соглашения между РФ и Украиной по формуле «35 на 35».

Напомним, осенью 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу вблизи Керченского пролива. Экипажи кораблей игнорировали требования российских пограничников и совершали опасные маневры. В результате корабли с 22 военными и двумя сотрудниками СБУ удалось задержать. Трое из них были ранены, их госпитализировали и оказали всю необходимую медпомощь. В отношении задержанных возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.