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Фильм «Джокер» получил «Золотого льва» Венецианского фестиваля

Андрей Аркадьев
22:45 07.09.2019
Картина повествует об истории злодея-убийцы и главного врага супергероя Бэтмена.
Фильм «Джокер» получил «Золотого льва» Венецианского фестиваля
© Фото: Warner Bros. Entertainment via, Globallookpress.com

Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса стал обладателем «Золотого льва», главной награды Венецианского кинофестиваля. Церемония награждения прошла во Дворце кино на острове Лидо.

Кинолента рассказывает историю становления одного из самых опасных злодеев и главного врага Бэтмена. Роль «Джокера» сыграл американец Хоакин Феникс, сообщается на официальной странице фестиваля в Twitter. Помимо него одну из главных ролей в фильме исполнил актер Роберт Де Ниро.

Серебряного льва за лучшую режиссуру получил Рой Андерсен, представивший фильм «О бесконечности». Картина «Офицер и шпион» режиссера Романа Полански завоевала награду Международной федерации кинокритиков (FIPRESCI).

Лучшим актером фестиваля признан итальянец Лука Маринелли, сыгравший в картине «Мартин Иден», а лучшей актрисой - Ариана Аскарид, исполнившая главную роль в фильме «Молитва во имя Бога».

Международный Венецианский кинофестиваль шел на острове Лидо с 28 августа.

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