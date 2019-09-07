Штурмовик ВВС США случайно выпустил ракету над Аризоной
Нештатная ситуация произошла с экипажем самолета A-10 Thunderbolt II недалеко от города Тусон.
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Во время плановой тренировочной тренировочного полета экипаж штурмовика ВВС США Thunderbolt II A-10C в небе над Аризоной случайно выпустил боевую ракету, сообщили в пресс-службе авиабазы ВВС США «Девис-Монтен».
Нештатная ситуация произошла 5 сентября в 100 километрах от города Тусон. По словам представителей базы, ракета М-156 упала в пустынной местности около зоны военных операций «Шакал».
В настоящее время о пострадавших, повреждениях строений или пожарах не сообщалось. Инцидент расследуется.