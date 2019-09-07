Грандиозный салют прогремел в честь 872-летия Москвы: видео

В честь Дня города в Москве прогремел грандиозный праздничный салют.

В столице продолжается празднование 872-го дня рождения города. В этом году главной темой праздника стал юбилей ВДНХ, которому исполняется 80 лет.

Залпы дали с 31 пусковой площадки, расположенных по всему городу.

Также салют запускали с барж на трех площадках в акватории Москвы-реки (Лужнецкая, Москворецкая и Коломенская набережные). В небо столицы в общей сложности было запущено 70 тысяч залпов.