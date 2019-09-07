В Москве приземлился самолет с российскими детьми из Сирии

Самолет с российскими детьми, родившимися в сирийских тюрьмах, прибыл в Москву. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Накануне вечером, 6 сентября, лайнер отправился с базы Хмеймим в Сирии.

«Дети уснули сразу после того, как покушали. Да, еда очень отличалась от тюремной. В ней не лазали тараканы, не было волос и резинок как в той, которой кормили около двух лет», - написала она в Facebook.

Ранее омбудсмен заявила, что группу четверых детей-граждан России планируется доставить в страну. Она рассказала, что дети в возрасте от пяти до девяти лет оказались в тюрьмах вместе с матерями, которые были осуждены.

Ранее в июле из тюрем Ирака в Россию были доставлены 30 детей.