Блэкаут в Омске: сотни домов, больницы и аэропорт остались без света

Около 21.00 по местному времени в Кировском округе Омска произошло аварийное отключение света. В сотнях домах нет электричества, также без света остались больницы и аэропорт.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, сотни людей, которые прибыли в Омск, не могут пройти паспортный контроль.

«В омском аэропорту отключили свет, более 30 человек не могут пройти паспортный контроль после прилета с Ираклиона. Сотрудники аэропорта предложили ожидать его включения», - рассказал в соцсетях один из очевидцев.

Как сообщили изданию NGS 55 в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города, на электростанции Кировского округа произошла крупная авария, в результате нее весь левый берег города оказался без света.