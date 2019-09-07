В Кремле рассказали о переговорах Путина и Додона по газу

Президент России Владимир Путин обсуждал в Кремле со своим молдавским коллегой Игорем Додоном поставки газа в Молдавию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Эти переговоры близки к финализации, предлагаемые параметры в целом подходят», - приводит РИА Новости его слова.

На встрече также поднимались вопросы двусторонних отношений, добавил представитель Кремля.

Ранее Путин отметил стабилизацию в Молдавии и поддержал изменения, произошедшие в Республике.

Додон в свою очередь рассказал об улучшении в двусторонних отношениях и контактах «на всех уровнях» и сообщил о планах провести в сентябре межправительственную комиссию и инвестиционный форум.

Кроме того, молдавский лидер заявил, что ему удалось договориться с Путиным о возможной скидке на поставки газа.