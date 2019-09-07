Обмен заключенными между РФ и Украиной: реакция мировых лидеров

Первые лица государств и известные политики прокомментировали обмен заключенными между Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп считает, что обмен удерживаемыми лицами, осуществленный сегодня между Россией и Украиной, может стать первым большим шагом к миру.

«Россия и Украина только обменялись большим количеством заключенных. Очень хорошие новости. Возможно, это первый большой шаг к миру. Поздравляем обе страны!» - сообщил в Twitter американский лидер.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что обмен заключенными станет импульсом для дальнейшего обмена и продвижения в реализации Минских договоренности.

«Все 24 моряка вернулись к своим семьям. А также другие (заключенные - прим. ред.), которых мы ждали из тюрьмы. Но не все! Давайте мобилизоваться и добиваться окончательного решения по формуле "все для всех"», - написал Волкер.

Канцлер Германии Ангела Меркель также приветствовала обмен заключенными между двумя странами. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Обмен заключенными между РФ и Украиной является подающим надежду знаком», - процитировал он Меркель.

Президент Европейского Совета Дональд Туск рад, что Олег Сенцов и украинские моряки находятся на свободе. Он призвал Россию освободить всех политических заключенных. Об этом он написал в Twitter.

Напомним, седьмого сентября между Россией и Украиной прошел обмен заключенными по формуле «35 на 35».