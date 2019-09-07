В белорусскую деревню забрел слон: видео
Животное устало жевать траву в ожидании таможенного оформления. Слон сломал изгородь и отправился гулять.
© Видео: МВД Республики Беларусь © Фото: МВД Республики Беларусь
В белорусской деревне Лесково по дорогам гулял слон. Местные жители увидели экзотическое животное и обратились в правоохранительные органы.
На место переполоха незамедлительно приехали экипаж ГАИ и участковый инспектор. Выяснилось, что млекопитающее принадлежит цирку «Диво». Он пасся рядом с деревней Именин, пока артисты ждали таможенного оформления, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.
Выяснилось, что, когда слону надоело есть траву, он сломал изгородь и ушел гулять. Стражи порядка помогли животному вернуться в загон, никто не пострадал.