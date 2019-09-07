Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом гражданами

Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Москвой и Киевом обмен заключенными. Глава Белого дома поздравил Россию и Украину и заявил, что обе страны сделали большой шаг к миру.

«Очень хорошие новости, возможно, первый большой шаг к миру. Поздравления обеим странам!» - написал президент Соединенных Штатов в своем микроблоге в Twitter.

Седьмого сентября Россия и Украина произвели обмен заключенными. В нем участвовали по 35 человек с каждой стороны. Среди лиц, долгое время удерживаемых Киевом и переданных российской стороне, был руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что взаимное освобождение граждан - новый шаг в отношениях между странами.