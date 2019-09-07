В Госдепе поприветствовали развитие диалога между РФ и Украиной

США после освобождения на Украине и России удерживаемых лиц заявили, что рады видеть между двумя государствами признаки более активного диалога.

«Мы приветствуем обмен. Мы рады видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной», - сообщил РИА Новости представитель Госдепа Соединенных Штатов.

Также США выступили с призывом к России «немедленно освободить всех других украинцев, включая крымских татар, которые незаконно удерживаются в тюрьме».

В сообщении Госдепа не уточняется, о каких именно украинцах идет речь.

Напомним, седьмого сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».