Путин положительно оценил стабилизацию ситуации в Молдавии

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле со своим молдавским коллегой Игорем Додоном отметил, что политическая ситуация в Молдавии стабилизировалась.

Российский лидер подчеркнул, что в Москве рады положительным изменениям, произошедшим в Республике. Глава государства выразил уверенность, что стабилизация ситуации в Кишиневе открывает новые возможности как для развития экономики, так и для взаимоотношений между странами.

«Есть возможность использовать эту относительную стабильность для развития экономики и наших двусторонних связей», - отметил Путин.

Додон поблагодарил российского президента за поддержку и возможность обсудить двусторонние вопросы. Он отметил, что в отношениях Москвы и Кишинева уже имеются позитивные изменения.

Президент Молдавии также сообщил о планах провести в сентябре межправительственную комиссию, впервые за три последних года. В этом же месяце в Кишиневе пройдет инвестиционный форум.

В июне в Молдавии были сформированы новое правительство и парламентское большинство, куда вошли Партия социалистов, поддерживающая Додона и выступающая за восстановление отношений с Россией, и проевропейский блок Acum.