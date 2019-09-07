В Екатеринбурге группа заключенных нанесла себе травмы

В Екатеринбурге в исправительной колонии №2 группа заключенных нанесла себе травмы. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Свердловской области.

По информации ведомства, несколько человек нанесли себе увечья, которые не представляют опасности для здоровья.

В следственном управлении опровергли появившуюся в СМИ информацию, со ссылкой на родственников, о том, что число раненых составляет 200 человек. По данным ведомства, эта «цифра значительно меньше».

Сейчас исправительное учреждение функционирует в обычном режиме. В связи со случившимся следственные органы и прокуратура проводят проверку.