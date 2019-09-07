В Роскосмосе рассказали, когда будут испытывать ракету «Союз-6»

Начало летных испытаний новой российской ракеты-носителя «Союз-6» на Байконуре запланировано на 2025 год. Об этом сказано в презентации Роскосмоса, которая была подготовлена к докладу главы государственной корпорации Дмитрия Рогозина и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскара Жумагалиева.

Доклад был озвучен Владимиру Путину и первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, когда они осматривали на ВДНХ павильон «Казахстан».

Материалы доклада посвящены реализации российско-казахстанского космического ракетного комплекса «Байтерек». По его материалам, летные испытания РН «Союз-5» планируется начать в 2023 году. К этому году должна быть готова вся необходимая наземная инфраструктура. Об этом сообщает РИА Новости.

Планируется, что проект «Байтерек» сможет обеспечить до 10 пусков ракет в год, стоимость пусковой услуги будет составлять 50 миллионов долларов. РН «Союз-5» сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9 тонн груза, на солнечно-синхронную орбиту - 5,5 тонн, на геопереходную орбиту - 2,3 тонны. У ракеты-носителя «Союз-6» показатели составят 17 тонн, 9 тонн и 5 тонн соответственно.

Казахстанский министр Жумагалиев, выступая перед Путиным и Назарбаевым, заявил, что в рамках проекта «Байтерек» страна занимается реконструкцией и модернизацией наземной космической инфраструктуры КРК «Зенит-М». В 2020 году будет разработана проектно-сметная документация, а также эскизный проект. В 2021 году намечено начало строительства, а в 2022 году будут проводиться пуско-наладочные и испытательные работы.

«И в 2023 году будем готовы к запуску двух ракет», - добавил он.

По словам Жумагалиева, реализация проекта «Байтерек» увеличит количество пусков с Байконура с 4 до 10.