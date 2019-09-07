Супруге, маме и Москальковой: Вышинский купил в Москве три букета роз

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который прибыл в субботу в Москву, купил три букета роз.

«Это цветы для моей мамы, жены и для Татьяны Николаевны Москальковой», - рассказал он РИА Новости.

По его словам, супруге он подарит букет из светло-розовых роз, а матери и Москальковой - бордовые розы.

Вышинский отметил, что покупать женщинам цветы - это мучение, но в то же время огромное удовольствие.

Напомним, Вышинского задержали в Киеве 15 мая прошлого года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Владимир Путин назвал ситуацию с Вышинским беспрецедентной, отметив, что руководителя портала РИА Новости Украина арестовали «за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции».

В субботу в российской столице приземлился борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева.