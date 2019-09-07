Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову. Об этом сообщили в МВД России.

В ведомстве уточнили, что им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения.

«В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, неизвестный проник в частный дом Эллы Памфиловой, расположенный в подмосковной Истре, в ночь на 6 сентября. Нападавший несколько раз ударил ее электрошокером.

Главе ЦИК удалось отбиться от злоумышленника, после чего тот скрылся. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК (разбой).