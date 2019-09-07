Пьяные еноты оккупировали канадскую Оттаву: видео

Жители канадской Оттавы обнаружили несколько пьяных енотов. Животные вылезают на дороги и лениво валяются.

Кроме того, выпившие зверьки, едва волоча лапами, ходят по улицам и наведываются в жилые дома. Некоторые из них в полусонном состоянии лежат во дворах, сообщает The CBC News.

Специалисты полагают, что состояние енотов связано с тем, что они слишком много съели перебродивших на жаре фруктов. В такие моменты животных лучше не трогать, а дождаться, когда они отоспятся, придут в себя и вернутся к обычной жизни.