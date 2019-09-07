После обмена заключенными в Киев прилетела кошка Маша

Кошка Маша сопровождала отпущенных в России по договоренности с Украиной арестованных лиц. Об этом рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.

«Возвращаются 35 человек, но с ними возвращается еще одно живое существо, кошечка Машка, которую мы в гуманитарных целях передали одному из заключенных в РФ», - сказала она в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

По словам Карпачевой, арестованный провел с животным несколько тяжелых лет и очень просил, чтобы ее можно было забрать с собой.

«Мы помогли ему решить этот вопрос. Они возвращаются все вместе», - отметила вице-президент Европейского института омбудсмена.

В конце лета Россия и Украина начали работу по освобождению осужденных и задержанных лиц. Президент России Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан двух стран решится в ближайшее время.