Президент Союза ММА России пожелал Порье не травмироваться

У Дастина Порье нет никаких шансов в бою против Хабиба Нурмагомедова, поэтому единственное, чего можно пожелать американцу - не травмироваться. Такого мнения придерживается президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

«На сегодняшний день в легком весе нет ни одного даже равного Хабибу бойца. И я не говорю, что кто-то сильнее. Это время и эпоха Хабиба», - цитирует его «Р-Спорт».

Габдуллин подчеркнул, что противостоять бойцовским навыкам Нурмагомедова практически невозможно, поскольку россиянин просто не дает оппоненту времени, чтобы что-то предпринять.

«В этом бою явный фаворит - Хабиб. А Порье лишь могу пожелать не травмироваться», - заключил он.

Поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится вечером в Абу-Даби, он начнется около 23.00 по московскому времени.

Посмотреть видео боя можно будет по этой ссылке (трансляция Первого канала).