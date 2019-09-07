Зеленский: ведутся переговоры об отводе сил от линии соприкосновения в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал состоявшийся обмен арестованными первым шагом к началу реального диалога с Россией и к прекращению конфликта на юго-востоке Украины.

«Мы договорились (с президентом Путиным - прим. ред.) о первом этапе разблокирования нашего диалога и прекращения войны», - сказал он журналистам.

По словам Зеленского, такая договоренность была достигнута во время телефонного разговора с президентом России, который прошел в субботу.

Украинский лидер отметил, что состоявшийся обмен можно считать «первым шагом в разблокировании диалога с РФ». Зеленский заявил, что первый этап был выполнен. И президенты России и Украины сделали все, что пообещали, не меняя по ходу договоренности.

Как рассказал он, во время разговора с лидером России была достигнута договоренность о совместной работе в течение месяца.

Также Зеленский заявил, что точно знает, что дальше будет делать для того, чтобы установить мир в Донбассе.

«Дальше мы будем приближаться ко времени возврата всех наших пленных и продолжать в минском процессе разведение войск в два этапа: сначала в Золотом и Петровском, а потом разведение по всей территории и прекращение огня в полной мере», - заявил украинский лидер.

В субботу между странами прошел обмен заключенными лицами по формуле «35 на 35».