Фергюсон ждет двойного нокаута в бое Нурмагомедова и Порье

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон заявил, что ожидает от предстоящего боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье двойного нокаута.

«Ребята, наслаждайтесь битвой и оставьте немного для меня. Ожидаю двойного нокаута, как и всегда», - сказал он.

Фергюсон пожелал обоим отличного боя и попросил не разочаровывать его.

«Один из вас будет следующим. Пришло время почувствовать настоящую чемпионскую мощь!», - цитирует бойца «Чемпионат».

Поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится вечером в Абу-Даби, он начнется около 23.00 по московскому времени.

Посмотреть видео боя можно будет по этой ссылке (трансляция Первого канала).