Кирилл Вышинский прибыл в Москву и дал первое интервью

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный ранее из-под ареста по решению суда, прибыл в Москву. Об этом сообщило РИА Новости.

После того, как журналист сошел с трапа самолета, он сообщил встречавшим его коллегам, что чувствует себя нормально.

«О здоровье я подумаю завтра, пока я наполнен адреналином. Я наполнен адреналином, все бурлит», - признался он.

Состоявшийся обмен гражданами уже приветствовали в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле рады возвращению на родину российских граждан.

В обмене между Москвой и Киевом участвовали по 35 человек с каждой стороны.