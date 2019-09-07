Нижне-Бурейская ГЭС введена в промышленную эксплуатацию

В Амурской области запустили в промышленную эксплуатацию Нижне-Бурейскую ГЭС.

Гидроэлектростанция уже вышла на проектную мощность в 320 МВт. Она обеспечит энергией крупнейших потребителей, включая космодром «Восточный» и газопровод «Сила Сибири». Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «РусГидро».

Кроме того, станция защитит населенные пункты региона от паводков, она позволит выравнивать неравномерный расход воды Бурейской ГЭС, расположенной выше по течению.

Нижне-Бурейская - крупнейшая электростанция, построенная в постсоветской России. При заполнении водохранилища власти вывезли диких животных и редкие растения из зоны затопления.

Среднегодовая выработка Нижне-Бурейской ГЭС составит 1,67 миллиарда кВт.ч. Электроэнергию направят в объединенную энергосистему Дальнего Востока.