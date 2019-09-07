«Москва 872»: пилотажная группа «Первый полет» начертила в небе поздравление

Сегодня Москва празднует свое 872-летие. Пилотажная группа «Первый полет» поздравила москвичей и гостей столицы с Днем города.

Летчики поднялись в небо и вывели надпись «Москва 872». Нарисовать поздравление удалось при помощи разогретого масла, которое при выбросе в воздух охлаждается и приобретает видимые очертания белого цвета. Кадры воздушного шоу опубликованы в Instagram-аккаунте пилотажной группы.

«Первый полет» базируется на аэродроме Большое Грызлово в Серпуховском районе Подмосковья. Экипажи «Первого полета» летают преимущественно на самолетах Як-52 и Як-54.